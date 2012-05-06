Янукович поздравил главу УГКЦ Святослава с днем рождения
04:33, 06 мая 2012Общество
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил главу Украинской греко-католической церкви Святослава (Шевчука) с днем рождения.
Святослав отпраздновал день рождения
Поздравление опубликовано на официальном сайте главы государства.
«Желаю крепкого здоровья, многие и благие лета и Божьего благословения Вашим трудам на пастырской ниве для добра верующих, Украинской греко-католической церкви и Украины», – говорится в поздравлении.
Сегодня, 5 мая, предстоятелю УГКЦ исполняется 42 года.
23 марта 2011 года он был избран главой УГКЦ. 25 марта это назначение утвердил Папа Римский Бенедикт XVI.
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