Янукович поздравил главу УГКЦ Святослава с днем рождения

Поздравление опубликовано на официальном сайте главы государства.

«Желаю крепкого здоровья, многие и благие лета и Божьего благословения Вашим трудам на пастырской ниве для добра верующих, Украинской греко-католической церкви и Украины», – говорится в поздравлении.

Сегодня, 5 мая, предстоятелю УГКЦ исполняется 42 года.

23 марта 2011 года он был избран главой УГКЦ. 25 марта это назначение утвердил Папа Римский Бенедикт XVI.