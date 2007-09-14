Прилетит вдруг волшебник в бело-голубом вертолете...

Вчера Виктор Янукович посетил Сумскую и Черниговскую области. По пути следования уже не было усиленных милицейских постов, кроме того, премьер пересел с GMC Savana на серебристый Ford. Стоит также отметить, что в Сумской области, в отличие от Запорожской, его не сопровождали высокопоставленные чиновники облгосадминистрации.

И все равно – более эффектно, чем Виктор Янукович, никому из политиков ранее появляться не удавалось, пишет Коммерсантъ-Украина. Между населенными пунктами он перемещался на вертолете, вызывая при посадке вихрь и восторги собравшихся. А в Чернигове его вертолет приземлился прямо в центре города – на футбольном поле стадиона им. Гагарина.

Как известно, ранее премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявлял о необходимости перехода на современные средства перемещения для высших должностных лиц.

Премьер-министр отмечал, что всегда чувствует себя «неудобно, когда перекрывают улицы» при перемещении правительственных кортежей".