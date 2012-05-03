Во время матча Металлист - Шахтер фаны побили двух стюардов

В Харькове во время матча 29-го тура Чемпионата Украины по футболу между командами «Металлист» и «Шахтер», который состоялся 2 мая, пострадали двое стюардов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области, двое стюардов, работающие на стадионе «Металлист», 18-летний и 64-летний мужчины, обратились в Коминтерновский райотдел милиции Харькова с заявлением, что по окончании первого тайма трое неизвестных, находившихся в фан-зоне клуба «Металлист», нанесли им телесные повреждения.

Потерпевшие были направлены для прохождения судебно-медицинского осмотра.

Работниками милиции проводятся необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к этому инциденту. По факту нападения решается вопрос о возбуждении уголовного дела.