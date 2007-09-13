Ющенко написал Черновецкому про Элита-центр, а генпрокурору - про Черновецкого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что киевская городская власть должна предоставить гарантии на обеспечение жильем или возвращение средств пострадавшим от группы инвестиционно-строительных компаний «Элита-Центр».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом говорится в письме главы государства на имя Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

В частности, Президент отмечает, что до этого времени вопрос предоставления гарантий местной властью не решен. Кроме того, В.ЮЩЕНКО советует Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ встретиться с представителями общественной организации «Союз грубо обманутых граждан», который защищает права наиболее малообеспеченных граждан, пострадавших от «Элита-Центра».

Президент также обратился по этому поводу с письмом к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО. В частности, В.ЮЩЕНКО отметил, что прокуратура, в порядке надзора, должна осуществить проверку действующего законодательства относительно возмещения гражданам потерянных средств.

О принятых мерах Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и А.МЕДВЕДЬКО должны информировать Президента Украины до 25 сентября текущего года.

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-Центр» в Киеве пострадали более 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в сооружении домов в различных районах столицы, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебное следствие установило факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, которые были получены мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.