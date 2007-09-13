Тимошенко о Регионах, Регионы о Тимошенко, все - о Днепрэнерго

Партия регионов обвиняет лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО в безосновательности утверждений о непрозрачности приватизации компании «Днепроэнерго».

Об этом говорится в заявлении Партии регионов, текст которого передан агентству УНИАН.

В Партии регионов отмечают, что в последнее время стали регулярными агрессивные выпады в адрес представителей Партии регионов со стороны Ю.ТИМОШЕНКО. Одним из примеров является ее заявление о якобы непрозрачности процесса приватизации компании «Днепрэнерго». «Партия регионов уверена, что эти голословные обвинения не имеют под собой никаких оснований», - говорится в заявлении.

В Партии регионов подчеркивают, что «Днепроэнерго» более пяти лет находилось в состоянии банкротства, и привлечение инвесторов для участия в его спасении происходило на основе публичного, прозрачного конкурса, о котором все желающие были заранее проинформированы через СМИ. «В результате конкурса на предприятие пришел инвестор, готовый вложить 2 миллиарда гривень в его финансовое оздоровление и дальнейшее развитие. При этом государство сохранило контроль над компанией (50% +1 акция), а также - большинство своих представителей в органах управления», - говорится в заявлении.

Как подчеркивают в Партии регионов, уже за этот год стоимость контрольного пакета «Днепрэнерго», находящегося в собственности государства, увеличилась в два с лишним раза. При этом инвестор полностью выполняет взятые на себя обязательства перед украинским государством и коллективом предприятия.

«Если же вернуться к обвинениям ТИМОШЕНКО, то Партия регионов напоминает, что банкротство «Днепрэнерго» началось именно в период ее пребывания на посту вице-премьер-министра, курирующего топливно-энергетический комплекс», - отмечается в заявлении.

В частности, в Партии регионов утверждают, что в 2000 году правительством, где «будущая пламенная оппозиционерка была вице-премьером по ТЭК», сознательно создавались предпосылки для ухудшения финансового состояния энергогенерирующих предприятий с целью доведения их до банкротства. «Именно близкие ЮВТ структуры и являлись основными кредиторами «Днепрэнерго». И именно они же инициировали дело о банкротстве. Так что ТИМОШЕНКО, рассуждающая сегодня о «классической схеме, уже не раз обкатанной властью», действительно говорит со знанием дела. Ведь это она заставляла тогда предприятия брать кредиты у коммерческих банков, которые они не могли вернуть ни при каких условиях. А поскольку залогом выступало имущество компаний, это можно рассматривать как базу для последующей их приватизации в процессе банкротства», - говорится в заявлении.

В Партии регионов не сомневаются, что Ю.ТИМОШЕНКО, заявляющая сегодня о необходимости реприватизации «Днепрэнерго», печется отнюдь не о судьбе данного предприятия. «Политическая целесообразность подвигает ее на действия, способные принести определенные дивиденды, но при этом напрямую угрожающие экономике Украины. И в этом свете предвыборный лозунг БЮТ «Сделала тогда – сделает сейчас» выглядит особенно цинично», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО обещает вернуть в государственную собственность компанию «Днепроэнерго». «История махинаций с "Днепроэнерго", 40% акций которого теперь контролирует АХМЕТОВ, - это классическая схема, уже не раз обкатанная властью. Сначала предприятие доводится до банкротства, затем появляется "добрый" кредитор (в данном случае - предприятия Рината АХМЕТОВА), которому и достается впоследствии лакомый стратегический объект», - заявила она. Лидер БЮТ подчеркнула, что реальная стоимость "Днепроэнерго", по прогнозам экспертов, составляет 10 млрд. грн. По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, приватизация "Днепроэнерго" достаточно ярко характеризует действия команды Виктора ЯНУКОВИЧА.

При этом в комментарии еженедельнику “Зеркало недели” (№33 за 8 сентября 2007 года) мажоритарный владелец Донбассовской топливно-энергетической компании (ДТЭК), которая открыто выступила инвестором санации ОАО «Днепроэнерго», Р.АХМЕТОВ заявил о беспочвенности обвинений в непрозрачности проведения санации предприятия.