Рудьковский заявляет о личной мести Ющенко

Министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ расценивает представление СБУ о привлечении его к уголовной ответственности за ложные сообщения о подготовке терактов как “личную месть” Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Минтранссвязи.

«Мне кажется, что это расправа с министром со стороны Президента ЮЩЕНКО руками СБУ», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

По его словам, СБУ превратилась во вторую пресс-службу Секретариата Президента, которая “только занимается выбросами компромата”.

“Это, так сказать, техническая составляющая. Есть и вторая составляющая – политическая”, - сказал министр. В этом контексте Н.РУДЬКОВСКИЙ заявил, что «действительно был инициатором создания коалиции в таком формате – без нашистов и бютовцев. Я остановил эти коррупционные проекты, которые были заложены в транспортной отрасли на сотни миллионов долларов”.

В связи с этим Н.РУДЬКОВСКИЙ считает, что намерение СБУ привлечь его к ответственности – это “личная месть В.ЮЩЕНКО”. “Этот человек (В.ЮЩЕНКО) должен быть отправлен в отставку путем импичмента», - заявил Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Он также отметил, что впервые за годы независимости «дал объективную информацию о состоянии в отрасли, в частности о состоянии рельс, подвижного состава”. “Эту информацию я официально направил всем причастным органам, в том числе и Секретариату Президента, о необходимости увеличения финансирования”, - заявил Н.РУДЬКОВСКИЙ.

По словам министра, на сегодняшний день 7 тыс. километров путей устарели и на каждом метре может произойти авария. Он проинформировал, что в этом году запланировано отремонтировать 1 тыс. 350 км путей, а в 2008 – 2 тыс. 200 км.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО сегодня, 13 сентября, заявила, что СБУ подготовила представление в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении министра транспорта и связи Н.РУДЬКОВСКОГО за ложные сообщения относительно подготовки терактов.

"Следователи СБУ подготовили представление в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела по 259 статье Уголовного кодекса – ложное сообщение", - сказала она.

При этом М.ОСТАПЕНКО объяснила, что эта статья предусматривает административное наказание, а в случае, если такие сообщения лицом, которое привлекается к ответственности по этой статье, предоставлялись неоднократно, предусматривает наказание в виде 7 лет лишения свободы.

В контексте последнего М.ОСТАПЕНКО напомнила, что Н.РУДЬКОВСКИЙ несколько раз пытался связать с терактами аварию поезда “Столичный экспресс” в Киевской области и аварию поезда с фосфором во Львовской области.