В Луцке договорились о стерилизации всех бездомных собак

Как сообщили УНИАН в Отделе информационной работы Луцкого городского совета, об этом шла речь на встрече представителей организации с представителями городского совета.

Представитель организации Явор Гечев сообщил, что «Четыре лапы» в основном действует в городах, которые будут принимать матчи Евро-2012, но готова сделать исключение для Луцка. В частности, с 3 мая такая акция начнется во Львове. На протяжении дня сотрудники мобильной ветклиники отлавливают и стерилизуют 20-30 животных, абсолютно все услуги оказываются бесплатно.

Городской совет Луцка, в свою очередь, готов обеспечить охрану автомобиля, проживание и питание ветеринаров на протяжении месяца. За это время в организации «Четыре лапы» планируют стерилизовать всех бездомных собак, которые живут в городе.

«Со стороны городского совета вы получите полную поддержку, все вопросы будут решены положительно, можете быть в этом уверены», - подчеркнул начальник отдела экологии городского совета Борис Сорока.

Участники встречи решили подготовить план работы, все необходимые документы, чтобы в следующий раз подписать соглашение о сотрудничестве.

*** По данным местных СМИ, в Луцке насчитывается более 3,5 тыс. бездомных собак.