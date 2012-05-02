В Севастополе восстановили паромную переправу через бухту

Как передает корреспондент УНИАН, в бухте состоялся митинг по случаю восстановления паромной переправы, прекратившей - по причине изношенности имевшихся паромов - свое функционирование с декабря прошлого года.

У причала были ошвартованы один из двух старых, выслуживших свой срок, паромов («Паром-2»), и один из двух приобретенных в Норвегии паромов («Адмирал Лазарев»).

Председатель Севастопольской горгосадминистрации Владимир Яцуба, выступая на митинге, отметил, что «в прошлом году мы на последнем издыхании использовали паромы, которые проходили здесь более 50 лет», однако по закону нельзя было восстанавливать паромную переправу из числа старых паромов из-за их изношенности.

Он вручил капитану парома государственный флаг Украины и флаг города-героя Севастополя.

В.Яцуба пригласил севастопольцев и гостей города лично ознакомиться с состоянием паромов, их оборудованием. Это, добавил он, «совсем другой уровень».

В.Яцуба также сказал журналистам: «Это еще один социальный проект. 9 месяцев назад Президент Украины поручил мне усилить социальную составляющую. Вот инвестор приобрел эти два парома. Цена проезда будет той же, что и на старых паромах. Мы проводим достойно старые паромы, к сожалению, на металлолом, потому что эксплуатировать их нельзя, им по 50 лет».

Как сообщал УНИАН, 18 и 19 апреля в Севастополь из Норвегии прибыли два парома.

Паромы на линии «Артбухта – Северная сторона» будет эксплуатировать ГП «Севастопольский морской торговый порт».

Судно может вмещать около 25 легковых или 4-6 грузовых автомобилей, а также 130 пассажиров.