Трое американцев не понравились донецкому скинхеду

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на сайт Донбасс.ua и эколога и общественного активиста Владимира Березина.



По его словам, 28 апреля в Константиновке состоялся матч по баскетболу: против сборной города играла сборная волонтеров-американцев из Корпуса мира.



Вечером восемь молодых иностранцев направились в местный диско-бар "Тризония" на бульваре Космонавтов. Там "к столу подошел какой-то бритоголовый парень и стал просить деньги. Мол, дайте 50 гривен, америкосы, вы богатые. Те, смеясь, отмахивались, и вскоре перестали обращать на назойливого попрошайку внимание", - рассказал Березин. Тогда парень ударил одного волонтера в нос, другого - ногой в лицо, сразу - третьего и быстро скрылся.



Друзья пострадавших вызвали "скорую" и доставили их в травмпункт горбольницы № 5.



"Действительно, около 21 в субботу наша дежурная бригада обслужила трех пострадавших, - подтвердил главный врач травматологии Игорь Бобров. - Травмы безопасны для жизни: помощь областных коллег нам не понадобилась, а гостям была оказана ​​адекватная медицинская помощь. И госпитализация им не понадобилась".



По уточненным данным, инцидентом уже занимаются правоохранители, в частности, Служба безопасности Украины. В ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области сообщили, что данный факт зафиксирован. Следственные действия с иностранными гражданами не проводились до прибытия представителей посольства.



Сейчас пострадавшие вместе с сотрудником посольства США находятся в милиции, где с ними проводятся процессуальные действия. По их результатам будет принято правовое решение о квалификации происшествия. Сотрудники милиции изъяли записи видеокамер ночного клуба.