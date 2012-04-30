В Польше - температурный рекорд

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских синоптиков, в субботу и воскресенье температура 30 и выше градусов была зафиксирована в пяти польских городах, в том числе, в столичной Варшаве.

"В субботу был зафиксирован рекорд 1968 года, когда температура составляла 31 градус, однако, на следующий день первое место в метеорологических статистиках занял Вроцлав с 32 градусами тепла", - отмечает TVN Meteo.

Самые высокие температуры синоптики зафиксировали на западе страны.

Столица Польши, где в воскресенье было зафиксировано 30 градусов тепла, обновила свой температурный рекорд за последние 35 лет, который составлял 28,2 градуса.

Синоптики отмечает, что аномально теплые дни в Польше в апреле являются результатом влияния антициклона из Украины и горячих масс воздуха с юга европейского континента.

По данным синоптиков, начиная со второй половины сегодняшнего дня температуры в Польше должны пойти на убыль.