1 мая в Украине ожидается жара

1 мая в Украине ожидается жаркая, без осадков, погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°, в западных, восточных и Сумской областях местами 8-13°; днем 27-32°, в восточных областях и в Сумской области 24-29°, на побережье морей и в горных районах страны 17-22°.

В Киеве и области малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 13-18°, днем 27-32°. По г. Киеву температура ночью 16-18°, днем около 30°.

30 апреля температура воды в Черном и Азовском морях 11-18°, в Днепре возле Киева - 16°.