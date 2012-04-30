Американцы тоже снимают кино о "матче смерти" в Киеве

Как сообщает ТСН, российский кинофильм "Матч" дебютировал в отечественном прокате со скандалом. Атака недовольных решением Госкино разрешить показ ленты украинцев на кинозал, где проходила премьера, была отражена "Беркутом". Протестующие убеждены: фильм унижает достоинство украинцев, ведь украиноязычные в нем – лишь выразительно негативные персонажи, а приведенные вроде бы исторические факты не отвечают действительности.

Однако, отмечается в сообщении, за прокат выступили 11 против 9 экспертов Госкино. Ту же попытку – рассказать о матче с фашистами в августе 1942-го – в этом месяце воплощала в жизнь команда американских документалистов. Несмотря на языковой барьер, скандал вокруг российского фильма дошел и до них.

"Большинство людей, с которыми я общался, были раздражены или огорчены тем фильмом. Так как он неправдивый", - сказал продюсер документального фильма "Матч смерти" (телеканал ESPN, США) Девнни Арруда.

Он сам хотел бы увидеть российскую работу. Мотивирует это профессиональным интересом. Но отмечает – имеет другой подход к истории. Его съемкам предшествовала тщательная работа с документами.

"Мы знаем, что игра состоялась. И есть документальные подтверждения. Но что мы также знаем, - легенда, рассказанная людям, что якобы футболистов расстреляли после того, как они победили команду нацистов, – это неправда", - сказал он.

ТСН замечает, что противопоставить что-то идеологической киноиндустрии России украинским киношникам не получится из-за отсутствия финансирования. Остается проголосовать бумажником украинским зрителям. Так, например, в марте сделали сербы. На премьеру громко разрекламированной, но, по мнению сербов, оскорбительной ленты Анджелины Джоли о войне на Балканах, – пришли… 12 зрителей.

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля в столичном кинотеатре «Україна» во время премьеры российской киноленты «Матч» около 30 человек протестовали против демонстрации фильма.

Ранее молодежные организации обратились к министру культуры Украины Михаилу Кулиняку с требованием запретить официальный показ российского фильма «Матч» на территории Украины.

«Считаем, что сюжет этого продукта грубо искажает исторические факты и пренебрежительно относится к украинцам как к нации», - говорится в обращении. По их убеждению, в ленте поднимаются особенно болезненные для памяти украинцев темы минирования Крещатика, расстрелов в Бабьем Яру и так называемого “матча смерти”. «Перечисленные страницы киевской историографии поданы в искаженном виде, что является недопустимым», - подчеркнули авторы обращения, и назвали данный фильм надругательством над памятью украинцев, воевавших против фашизма.

В Ровно общественность заблокировала показ фильма «Матч» и добилась снятия его с проката.