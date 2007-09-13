Каждый второй украинец на протяжении года давал взятки - опрос

Почти каждый второй украинец в течение последнего года давал взятки.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского репрезентативного опроса, проведенного 4-8 сентября Институтом социальной и политической психологии Академии педагогических наук Украины, которые сегодня на пресс-конференции в УНИАН представила заместитель директора Института Любовь НАЙДЁНОВА.

Согласно результатам опроса, около 47% респондентов сознались, что давали в течение последнего года взятки (в 2006 г. - 50,2%). Чаще всего, хоть и несколько реже, чем в прошлом году, опрошенные давали взятки врачам – об этом сообщили 30,9% (против 35,9% в 2006 г.).

На втором месте оказались учителя и преподаватели – 16,9% ответов, на третьем – работники ГАИ – 13,1%. По словам Л.НАЙДЁНОВОЙ уровень взяточничества среди этих категорий, по сравнению с прошлым годом, практически не изменился.

Дальше, согласно данным опроса, идут работники органов государственной власти и управления – 6,3%, работники милиции – 5,3%, работники ЖЭКов – 5,2%, судьи – 2,8%, налоговики – 2,7%, таможенники – 1,9%, пожарники – 1,7%.

По словам заместителя директора Института, больше всего поражены коррупцией западный и центральный регионы. Здесь вынуждены были давать взятки соответственно 54% и 53,5% респондентов, тогда как в восточном – 40,2% и южном – 37,5%.

Л.НАЙДЁНОВА также сообщила, что 50% опрошенных считает, что в этом году не обходилось без коррупции на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения. Однако при этом она подчеркнула, что доля таких респондентов в течение последних трех лет неуклонно уменьшается (в сентябре 2005 года она составила почти 60%), то есть негативные установки общественного мнения о коррумпированности высшего образования заметно снизились. Вместе с тем, по ее словам, эту положительную тенденцию в известной степени нивелирует то, что тезис об отсутствии коррупции на вступительных экзаменах чаще всего отрицают именно те респонденты (58,9%), в семьях которых есть молодые люди, которые в этом году поступали в ВУЗ и стали студентами. Это было установлено путем непрямых вопросов респондентам.

Кроме того, Л.НАЙДЁНОВА сообщила, что украинцы отмечают улучшение готовности заведений образования к новому учебному году. Так, положительную оценку подготовке образовательных заведений в этом году дали 40,9% опрошенных против 33,1% в прошлом году. По ее словам, примечательно, что состояние их готовности положительно оценивают прежде всего респонденты, в семьях которых есть школьники или студенты (46,3%), а также сами ученики и студенты (55,2%) и работники образования (59%), то есть люди, которые хорошо знают положение дел в образовательной области. Больше всего опрошенных считают, что школы и другие учебные заведения хорошо подготовились к новому учебному году, в западном (44,5%) и южном регионах (42,5%).

В ходе исследования были опрошены 2 тыс. респондентов в АР Крым, всех областях Украины и Киеве. Опросом были охвачены 250 населенных пунктов, из которых 119, – городские, 131 – сельские. Опрос проводился по квотной выборке, представляющей население в возрасте от 18 лет и старше. Квотирование осуществлялось по полу, возрасту, уровню образования, типам и размерам населенных пунктов. Погрешность выборки составляет 2,2%.