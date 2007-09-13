Харьковские регионалы пикетируют свое начальство в Киеве

Представители Харьковской городской организации Партии регионов устанавливают у центрального офиса партии в Киеве палатки в знак протеста против пребывания на должностях мэра Харькова Михаила ДОБКИНА и секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА, которые также являются членами ПР.

Как заявил УНИАН координатор акции, член Харьковской организации Партии регионов Владимир НИКИТИН, свой бессрочный пикет приехавшие из Харькова партийцы начали вчера, их требование - отставка М.ДОБКИНА и Г.КЕРНЕСА.

«ДОБКИН и КЕРНЕС своими действиями просто снижают наш рейтинг, и непонятно, почему руководство партии смотрит на это «сквозь пальцы», - заявил В.НИКИТИН.

В то же время он признал, что, «по сути дела», никто из центрального офиса партии с ними не общался, хотя время от времени люди из офиса подходят к пикетчикам с вопросами относительно непосредственного проведения акции.

Также В.НИКИТИН заявил о задержании милицией одного из участников акции, также члена Харьковской городской организации Партии регионов, Тараса ШЕВЧЕНКО. По словам В.НИКИТИНА, вчера днем, когда «один из депутатов Партии регионов» вышел к пикетчикам, у него с Т.ШЕВЧЕНКО состоялась «активная дискуссия», после чего вышедший вызвал наряд милиции, и Т.ШЕВЧЕНКО был задержан и препровожден в Печерское РОВД Киева.

В.НИКИТИН отметил, что поводом для задержания стало отсутствие заявки о проведении акции в местных органах самоуправления. На вопрос, почему же они не подали такую заявку, координатор акции ответил: «А зачем? Мы ж к своим приехали правды просить».

В то же время, по словам В.НИКИТИНА, на данный момент местонахождение Т.ШЕВЧЕНКО ему неизвестно, хотя он предполагает, что тот продолжает оставаться в Печерском РОВД.

В ЦОС УМВД Украины в г. Киеве УНИАН подтвердили, что вчера на ул. Липской около центрального офиса Партии регионов был задержан один из участников акции, который для выяснения обстоятельств был доставлен в Печерский райотдел милиции, и никаких эксцессов при этом не было. Также правоохранители подтвердили, что заявка на проведение митинга в этом месте в местные органы самоуправления не поступала.