На Львовщине обстреляли дом депутата-свободовца

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО „Свобода”.

„Ночью, 27 апреля, неизвестные злоумышленники обстреляли дом председателя Сокальской городской организации Всеукраинского объединения "Свобода", председателя фракции в Сокальском городском совете Юрия Товарянского. Свободовец связывает это нападение со своей депутатской деятельностью”, - отмечается в сообщении.

В сообщении указывается, что неизвестные стреляли по окнам дома.

„Когда хозяин выбежал на улицу - никого уже не было. Он вызвал милицию, которая опросила свидетелей и составила протокол, а также вызвали экспертов, которые должны определить тип оружия, из которого стреляли”, - информирует пресс-служба областной организации ВО „Свобода”.

Также в ВО „Свобода” отмечают то, что „это не первое нападение на Юрия Товарянского”.

„22 февраля этого года злоумышленники разбили окно свободовца кирпичом, а также облили стены краской. Тогда депутат заявил, что это нападение – месть или предупреждение от тех лиц, которым он своей депутатской деятельностью мешает делать их темные дела. Свободовец является внештатным корреспондентом газеты "ВО "Свобода", корреспондентом Сокальской районной газеты "Голос з-над Бугу". В Сокальском городском совете он возглавляет комиссию архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений”, - отмечается в сообщении.