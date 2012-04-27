Столичным водителям разрешат парковаться на газонах

Экопарковка представляет собой либо решетку, либо настил с круглыми выемками, пишет «Комсомольская правда в Украине». Делается настил из специальной пластмассы по немецкой технологии. Когда машин на такой парковке нет, создается видимость газона. Но этот "газон", когда на него наезжает машина, в отличие от естественного не повреждается.

«Машинам получается больше места для парковок, и сохраняется зеленая зона», - рассказали в Главном управлении благоустройства Киева о своем проекте.

«Коммунальные службы города вскапывают землю, садят траву… Но через неделю все уже заезжено и испорчено автомобилями. А благодаря экологическим парковкам и трава, и грунт остаются целы», - отмечают чиновники.

Стоит квадратный метр такой парковки от 190 гривен. Устанавливать парковки собираются в парковых зонах и местах отдыха, где ставится много машин, а также возле больших торговых и развлекательных центров. Начнут уже с конца мая. А в течение месяца районные службы обработают поадресный список мест, где целесообразна установка таких парковок.