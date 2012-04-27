Колесников хочет запретить междугородные маршрутки

Как сообщили в Мининфраструктуры, об этом во время круглого стола по проблемам нелегальных перевозок на пассажирском автотранспорте заявил глава ведомства Борис Колесников, пишут «Комментарии».

«Возить пассажиров на старых спринтерах, часто переоборудованных из грузовых, мы не позволим», - подчеркнул министр.

Кроме того, по словам Колесникова, перевозчики не смогут подавать заявку на конкурс на право выполнения пассажирских перевозок, указав в конкурсных условиях арендованный подвижной состав. Такое решение вызвано тем, что многие перевозчики выполняют требование о наличии подвижного состава лишь номинально.

«Например, в заявке указано 10 новых автобусов, а на маршруте реально ездит только 2. Некоторые из перевозчиков представляют одно и то же автотранспортное средство сразу на несколько конкурсов - соответственно, на выполнение рейсов на несколько совершенно разных маршрутах», - добавил глава Мининфраструктуры.

Также Колесников подчеркнул, что необходимо создать «черный список» - базу перевозчиков, которые систематически подают на участие в конкурсе арендованный подвижной состав, а потом ездят на одном-двух автобусах.

«Если перевозчик фальсифицировал свои документы - он должен минимум на год лишаться права перевозить пассажиров. Просто лишить перевозчика лицензии - не выход», - заявил министр.