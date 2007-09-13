С первого декабря польские визы будут стоить 35 евро

09:59, 13 сентября 2007
Общество
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Стороны достигли компромисса

С первого декабря польские визы будут стоить 35 евро

Стороны достигли компромисса

 Украинцы будут платить за польские визы с первого декабря, а не с первого ноября, как сообщалось раньше. Такой компромисс достигнут в результате двусторонних переговоров консульских департаментов МИД Польши и Украины.

Переговоры длились на протяжении двух дней. Интенсивно обсуждались два соглашения между Польшей и Украиной, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Борис Базилевский. Одна из них – о правилах местного пограничного движения, а другая связана с поездками украинцев в Польшу накануне и после ее вступления в Шенгенскую зону, прибавил Базилевский. В свою очередь исполняющий обязанности руководителя департамента консульской службы МИД Польши Яцек Юноша-Кишилевський заметил, что доволен наработанными соглашениями. Он заметил, что с нового года визы для украинских граждан будут выдавать на тех условиях, что и в страны Шенгенской зоны, и их стоимость будет составлять 35 евро. Он также сообщил, что за прошлый год Польша выдала свыше 635 тысяч виз только для украинцев. Дипломаты договорились вскоре провести еще одну встречу.

Немецкая волна

 

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