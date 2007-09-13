МВД решило ликвидировать все свои коммерческие предприятия

Министерство внутренних дел Украины решило ликвидировать все коммерческие предприятия в своей структуре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Виннице заместитель министра внутренних дел Виктор СУСЛОВ.

"Мы решили, что деятельность таких структур, которые являются фактически "присосками", является нецелесообразной для министерства, потому мы пошли по пути закрытия всех коммерческих предприятий в системе МВД", - заявил он.

По словам В.СУСЛОВА, после ликвидации бизнес-структур в системе МВД все платные услуги будут предоставляться структурными подразделениями МВД, а вырученные от предоставления этих услуг средства будут направлены на модернизацию и развитие подразделений министерства.

"В итоге, должны исчезнуть все коммерческие предприятия в структуре МВД, и коррупция вокруг них, и улучшится финансирование органов внутренних дел", - сказал он.

В.СУСЛОВ отметил, что МВД планирует ликвидировать все предприятия, которые предоставляют услуги по оформлению транспортных средств, срочного изготовления загранпаспортов, автомобильных номеров и тому подобное.