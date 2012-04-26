Врач: в Украине разрушают систему скорой помощи

По его словам, с 1 января 2013 года в Украине будут расформированы все специальные бригады скорой медицинской помощи. «Это значит, что в стране не будет реанимации, кардиореанимации, не будет ревматологической бригады, не будет педиатрии. Наше Министерство здравоохранения почему-то считает, что ребенок – это уменьшенная копия взрослого человека. Но к лечению ребенка должен быть другой подход, там своя специфика», - отметил А.Сидоренко.

Он подчеркнул, что ситуация в системе скорой помощи критическая – значительные проблемы с укомплектацией «скорых», с наличием медикаментов, огромные проблемы с подготовлеными медкадрами и с наполненностью бригад.

«В Днепропетровске, Харькове одна треть бригад выезжает на вызовы по одному человеку. Например, если у больного отек легких или травматический шок, приезжает «скорая» (да, она приехала за 10 минут – наше руководство докладывает Президенту: «бригада приехала за 10 минут, есть евростандарты»), и констатируют смерть в присутствии. Потому что один человек оказать сердечную реанимацию практически не может, нужно три-четыре человека, чтобы помощь была эффективной», - подчеркнул А.Сидоренко.

По его словам, в мире существуют две системы оказания скорой медицинской помощи – американская и европейская.

«По американской работают парамедики, по европейской - фельдшеры, как было в Советском Союзе. Нас убеждают: хорошо, чтобы были парамедики – погрузили, отвезли в стационар. Но если мы будем быстро грузить и ехать, мы будем привозить в стационары мертвых. Потому что есть состояния (например, отек легких), при которых больного вообще нельзя транспортировать, пока состояние не стабилизируешь. У нас же происходит наоборот», - заявил врач.

По его мнению, в такой ситуации есть определенные интересы. «Мы выявили – где больше частных фирм скорой помощи, там хуже всего работает скорая помощь. Значит, есть какая-то заинтересованность», - считает А.Сидоренко.

Он подчеркнул, что сегодня в стране сложилась катастрофическая проблема с медицинскими кадрами, работающими в бригадах скорой помощи. «80% - это женщины. Да и пенсионная реформа их просто «убила». Теперь они до 60-ти лет должны бегать по этажам и оказывать медицинскую помощь. Как может «бригада бабушек» адекватно оказывать помощь?», - заявил А.Сидоренко.

По его словам, врачи «скорой» не защищены социально. «Начинаюший оклад работника скорой помощи - 1407 грн, из которых нужно платить налоги. Чтобы получать надбавки, нужно отработать 7 лет. Молодые специалисты на такие условия не согласятся», - подчеркнул А.Сидоренко.

Он также заявил, что медики боятся говорить правду о реальной ситуации. «Доктор, которая заявила об уничтожении спецбригад, на нее был такой прессинг, что она забыла, как ее зовут. В какой стране мы живем? Если все то, что происходит сегодня на «скорой» и в пилотных регионах, будет распространяться на всю страну, это будет катастрофа для наших людей», - убежден врач.

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Как сообщалось, в Министерстве здравоохранения считают, что для улучшения качества и доступности экстренной медицинской помощи необходимо изменить принципы ее организации.

Необходимые изменения изложены в проекте Закона «Об общегосударственной системе предоставления экстренной медицинской помощи», который согласован со всеми министерствами и ведомствами и находится в Кабинете министров.

После принятия закона предусматривается создание единого территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на территории областей, которому будут подчиняться служба скорой медицинской помощи, подразделения медицины катастроф, функционирующие сегодня.

Также предполагается, что ответственность за организацию оказания скорой медицинской помощи будут нести облгосадминистрации.

Апробация системы началась в пилотных регионах - Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве.

В Минздраве проинформировали, что модель службы экстренной медицинской помощи, которая существует сегодня, фактически не менялась с 30-х годов прошлого века, ее особенностью было наличие станций скорой помощи в крупных городах и отделений скорой помощи в сельской местности без существования единой системы управления. Экстренная медицинская помощь должна основываться на принципе единого медицинского пространства и иметь четкую вертикаль.