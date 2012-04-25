Приговор по апелляции убийц студента Индило будет после 10 мая
Апелляционный суд Киева 10 мая приступит к дебатам и удалится в совещательную комнату для принятия решения относительно приговора убийцам студента Игоря Индило.
Об этом сегодня УНИАН сообщил адвокат родственников умершего Александр Заруцкий.
По его словам, во время сегодняшнего судебного заседания суд закончил исследование материалов дела, и, как ожидается, 10 мая перейдет к стадии дебатов между сторонами участниками процесса, после которой удалится в совещательную комнату для принятия решения.
Как сообщал УНИАН, студент И.Индило умер в Шевченковском районном отделении милиции Киева 18 мая 2010 года.
В связи с его гибелью прокуратура столицы возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками милиции (ст. 365 Уголовного кодекса, санкция по которой предусматривает лишение свободы до 10 лет).
5 января 2012 года Деснянский райсуд осудил участкового Сергея Приходько, обвиняемого в убийстве И.Индило, до 5 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.
Раньше, 23 декабря 2011 года, суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного из подсудимых - старшего инспектора Шевченковского райуправления милиции Сергея Коваленко. Это дело по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.