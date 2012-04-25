Минфин посчитал потери от спецналогов для IT-индустрии: 700 млн грн

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно специального режима налогообложения субъектов индустрии программной продукции» (№9744 от 23 января 2012 года).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики заявил директор департамента Минфина Николай Чмерук.

«Изменения, которые вносятся, - это минус бюджету приблизительно 700 млн грн. В связи с этим необходимо найти компенсаторы в случае, если этот законопроект будет принят», - сказал он.

По словам народного депутата Станислава Аржевитина, ко второму чтению законопроект был дополнен льготами для предприятий, связанных с индустрией программной продукции. «К первому чтению у нас был выписан законопроект, что мы хотим стимулировать отрасль. Но когда мы дошли до второго чтения, оказалось, что мы стимулируем всех, например, не облагается налогом сама организация, потом мы вносим норму о снижении налогообложения работников данного предприятия. Это уже двойной подарок», - отметил депутат.

С.Аржевитин утверждает, что авторы законопроекта вышли за пределы его концепции и предоставили льготы по налогообложению смежным компаниям, которые не имеют отношения к созданию программной продукции. «Мои поправки были связаны с тем, чтобы оставить льготы по налогообложению исключительно для тех, кто прямо занимается созданием такого продукта, а в законопроекте это выглядит, что мы делаем это для некоторых отдельных организаций», - отметил С.Аржевитин.

Законопроект будет дорабатываться ко второму чтению, проинформировал председатель профильного комитета Виталий Хомутынник.

Справка УНИАН. Законопроектом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно специального режима налогообложения субъектов индустрии программной продукции» №9744 от 23 января 2012 года предлагается ввести специальный режим налогообложения для субъектов индустрии программной продукции, согласно которому: прибыль таких предприятий облагается с 1 января 2013 года по ставке 16%, операции реализации товаров, выполнения работ и предоставления услуг в индустрии программной продукции освобождаются от уплаты НДС; вознаграждение по трудовым договорам (контрактам) работников облагается по ставке 5%.

Напомним, законопроект был принят за основу Верховной Радой 23 марта 2012 года.