Акционеры «Киевгорстроя» сменили состав наблюдательного совета

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с сегодняшним решением собрания акционеров компании, главой Наблюдательного совета стал вице-президент «Киевгорстроя» Николай Порайко, членами НС избраны начальник управления внутреннего контроля холдинга Эдуард Арустамян, главный специалист внутреннего контроля компании Олег Клочак.

Данные кандидатуры были внесены Киевсоветом.

При этом акционеры отозвали с должностей главу Набсовета представителя Киевсовета Егора Русина, членов Набсовета Антона Пукаса и Владимира Поляченко.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

«Киевгорстрой» в 2011 году ввел в эксплуатацию 259,9 тыс. кв. м жилья в Украине.

Уставный капитал ХК «Киевгорстрой» остался неизменным и составляет 16 млн. 535 тыс. грн.