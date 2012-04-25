Столичные автоворы чаще всего угоняют Тойоты и Мицубиси

У похитителей, как и раньше, особенно популярны российские ВАЗы - 20 краж, второе место заняли автомобили марки - «Toyota» - 12 автомобилей, а на третьем месте оказались - «Mitsubishi» и «Lexus» по 10 угонов, пишут «Комментарии».

Как сообщили в отделе связей с общественностью УГАИ Киева, чаще всего машины угоняли во вторник, среду, четверг и субботу. Больше угонов автотранспорта совершено на проспекте Героев Сталинграда, а также на улицах Лисковской, Княжий Затон, Л. Гавро и А. Ахматовой.

«Как правило, машины отечественного производства воры разбирают на запчасти, а потом распродают их. А иномарки бизнес-класса, обычно вывозят за границу на заказ, - говорит начальник столичного управления ГАИ Анатолий Куренной. Для их дальнейшего сбыта преступники используют довольно популярную схему: автомобиль, которым завладели, превращают в «двойника» другого ТС. Для этого на него наносят номера агрегатов реального транспортного средства, также подделывают документы согласно данным, которые зафиксированы в техпаспорте на легальное авто».