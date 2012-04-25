МВД завершило расследование дела Оксаны Макар

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник.

«Мы завершили расследование уголовного дела и с обвинительным заключением передали его для принятия решения в Генеральную прокуратуру», - сообщил он.

В.Фаринник объяснил, что Генпрокуратура должна изучить обвинительное заключение, и в случае согласия с ним направить дело на судебное рассмотрение, а в случае несогласия - может вернуть его в МВД для принятия в случае необходимости дополнительных определенных следственных действий.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин заманили в квартиру 19-летнюю О.Макар и изнасиловали, после чего с целью скрыть следы преступления пытались ее сжечь.

Потерпевшая с ожогами 55% тела была госпитализирована в центр термической травматологии в очень тяжелом состоянии.

16 марта О.Макар переправили в Донецкий ожоговый центр. 29 марта девушка умерла.

Главное следственное управление МВД Украины по поручению Генеральной прокуратуры переквалифицировало дело со статьи «покушение на убийство» на статью «преднамеренное убийство» Уголовного кодекса.