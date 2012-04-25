В Киевском зоопарке - очередная смерть

В столичном зоопарке умер молодой пятнистый олень. Об этом газете "Сегодня" рассказал доцент кафедры анатомии животных Нацуниверситета биоресурсов и природопользования Олег Мельник.

«Причина гибели еще не установлена. Результаты экспертизы будут в конце недели», - подчеркнул он.

Директор зоопарка Алексей Толстоухов гибель животного пока не комментирует. В зоопарке осталось 4 пятнистых оленя. Напомним, осенью умерли два оленя Давида. Были подозрения, что их отравили.