В Киевском зоопарке - очередная смерть
08:13, 25 апреля 2012Общество
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В зверинце умер пятнистый олень.
|В зоопарке осталось 4 пятнистых оленя. Фото yablor.ru
В столичном зоопарке умер молодой пятнистый олень. Об этом газете "Сегодня" рассказал доцент кафедры анатомии животных Нацуниверситета биоресурсов и природопользования Олег Мельник.
«Причина гибели еще не установлена. Результаты экспертизы будут в конце недели», - подчеркнул он.
Директор зоопарка Алексей Толстоухов гибель животного пока не комментирует. В зоопарке осталось 4 пятнистых оленя. Напомним, осенью умерли два оленя Давида. Были подозрения, что их отравили.
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