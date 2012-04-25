Ни один европейский фастфуд не успеет выйти на рынок Украины

Как сообщает газета «Коммерсант-Украина» (№68 от 24 апреля), в компаниях-партнерах сетей отмечают, что в большинстве случаев им не удается договориться о приемлемых условиях сотрудничества - международные компании пугают риски рынка, а локальные не могут гарантировать высокие темпы развития.

В то же время, интерес к столь крупному рынку у компаний остается высоким.

Издание напоминает, что о планах по выходу в Украину в прошлом году заявило рекордное количество международных сетей фастфудов и кофеен. В начале этого года должно было открыться первое заведение Subway - крупнейшей в мире сети по количеству ресторанов (более 35 тыс. точек) и третьей по величине - KFC (более 25 тыс. точек). Переговоры с местными партнерами вели сети Starbucks, Burger King, Dunkin Donuts и Vogue-cafe.

Как подчеркнул глава директората Ассоциации франчайзинга в Украине Андрей Кривонос, интерес компаний к Украине как крупному рынку был всегда, но сейчас его подогрело проведение чемпионата Евро-2012 и постепенное восстановление страны после кризиса.

В свою очередь, директор консалтинговой компании "Украинская торговая гильдия" Евгения Локтионова отметила, что сейчас более десяти крупных зарубежных сетей ищут помещения для своих заведений, но ни одна из них к чемпионату Евро-2012 уже не успевает.