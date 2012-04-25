Гриценко: армию нужно восстанавливать
«Сейчас украинская армия практически не готова к локализации военных конфликтов. А выполнять задачи мирного времени она готова лишь на 70%»
Так заявил в интервью журналу Сode лидер партии «Громадянська позиція», глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко.
Он убежден, армию нужно восстанавливать.
«К ней очень долго относились только как к потребителю бюджетных средств и не занимались её развитием. Сводить задачи армии лишь к парадам, протокольным встречам президента и отдельным учениям ограниченного масштаба – значит проводить безответственную политику», - считает председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.
А.Гриценко подчеркнул, тяжелее всего сейчас приходится тем родам войск, которые наиболее технологичны и, соответственно, требуют большего бюджетного финансирования. Прежде всего, по его словам, это авиация, ПВО, флот.
Лидер «Громадянської позиції» уверен: сегодня нужно развивать Силы специальных операций и Силы информационного противодействия (спецназ и хакеры).
«Спецназ – это небольшие боевые группы, технически оснащенные, способные нанести удар, предотвратить военный конфликт, остановить его ассиметричными действиями, которые могут дать больший эффект, чем действия армейского корпуса. А хакеры – средства информационного противодействия для защиты собственных ресурсов и, если будет нужно, для ассиметричного ответа агрессору, который имеет перевес в численности и качестве вооружений, - пояснил председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны. – Воздействуя на систему военного и государственного управления противника, можно добиться большего результата, чем огневыми ударами нескольких корпусов», - отметил А.Гриценко.
Также он высказал свою позицию по переходу армии на контрактную службу. По его словам, чтобы армия стала контрактной, нужно выполнение четырех условий. Первое условие, по его словам, - это высокий темп боевой подготовки, «чтобы солдат на полигоне ощущал драйв военной профессии, а не сидел в классе или подметал плац».
«Второе – уровень денежного содержания солдата должен быть, как минимум, на 10% выше средней зарплаты по стране. Третье – контрактники должны быть обеспечены служебным жильем. Четвертое – весомый социальный пакет, прежде всего медицинское обеспечение и возможность повышения уровня образования в военных вузах», - подчеркнул Гриценко.
Лидер «Громадянської позиції» уверен, все это можно сделать, должна лишь быть ответственная государственная политика.
«Сегодня ее нет, потому планы перехода к контрактной армии откладываются за горизонт президентского срока – на 2017 год», - отметил А.Гриценко.