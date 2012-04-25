Гриценко: армию нужно восстанавливать

Так заявил в интервью журналу Сode лидер партии «Громадянська позиція», глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко.

Он убежден, армию нужно восстанавливать.

«К ней очень долго относились только как к потребителю бюджетных средств и не занимались её развитием. Сводить задачи армии лишь к парадам, протокольным встречам президента и отдельным учениям ограниченного мас­штаба – значит проводить безответственную политику», - считает председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

А.Гриценко подчеркнул, тяжелее всего сейчас приходится тем родам войск, которые наиболее технологичны и, соответственно, требуют большего бюджетного финансирова­ния. Прежде всего, по его словам, это авиация, ПВО, флот.

Лидер «Громадянської позиції» уверен: сегодня нужно развивать Силы специальных операций и Силы информационного противодействия (спецназ и хакеры).

«Спецназ – это небольшие боевые группы, технически оснащенные, способные нанести удар, предотвратить военный конфликт, остановить его ассиметричными действиями, которые могут дать больший эффект, чем действия армейского корпуса. А хакеры – средства информационного противодействия для защиты собственных ресурсов и, если будет нужно, для ассиметричного ответа агрессору, который имеет перевес в численности и качестве вооружений, - пояснил председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны. – Воздействуя на систему военного и государственного управления противника, можно добиться большего результата, чем огневыми ударами нескольких корпусов», - отметил А.Гриценко.

Также он высказал свою позицию по переходу армии на контрактную службу. По его словам, чтобы армия стала контрактной, нужно выполнение четырех условий. Первое условие, по его словам, - это высокий темп боевой подготовки, «чтобы солдат на полигоне ощущал драйв военной профес­сии, а не сидел в классе или подметал плац».

«Второе – уровень денежного содержания солдата должен быть, как минимум, на 10% выше средней зарплаты по стране. Третье – контрактники должны быть обеспечены служебным жильем. Четвертое – весомый социальный пакет, прежде всего медицинское обеспечение и возможность повышения уровня образования в военных вузах», - подчеркнул Гриценко.

Лидер «Громадянської позиції» уверен, все это можно сделать, должна лишь быть ответственная государственная политика.

«Сегодня ее нет, потому планы перехода к контрактной армии откладываются за горизонт президентского срока – на 2017 год», - отметил А.Гриценко.