Инспекторы ГАИ стреляли по колесам микроавтобуса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам рассказали в пресс-службе милиции Кременчуга.

По данным милиции, патруль ГАИ на одной из центральных улиц города попытался остановить микроавтобус «Мазда». Водитель микроавтобуса проигнорировал знаки остановки инспекторов ГАИ и поехал дальше. Инспекторы начали преследовать нарушителя, который создавал аварийные ситуации на дорогах города.

Когда микроавтобус выехал за город, инспектора ГАИ приняли решение открыть огонь по его колесам. Так автомобиль был остановлен. Его водитель оказался пьяным. Он задержан.

Проводится проверка законности применения оружия инспекторами ГАИ.