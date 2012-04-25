Что делает священник в тюрьме?

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, форум пройдет на тему: «Современная практика пастырской работы в местах лишения свободы. Сотрудничество с общественными и благотворительными организациями».

На собрании будет представлен опыт оказания духовной опеки разным категориям осужденных, обсуждены вопросы взаимодействия с представителями Государственной пенитенциарной службы Украины ради плодотворного использования приемлемых современных достижений сотрудничества Церкви и пенитенциарных учреждений.

Во время собрания планируется открытие Всеукраинской выставки работ художественно-прикладного творчества приговоренных к лишению свободы «Пасхальная писанка» в лектории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Организаторами выставки является Синодный отдел Украинской Православной Церкви по делам пастырской опеки пенитенциарной системы совместно с Государственной пенитенциарной службой Украины и Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник.