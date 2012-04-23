В Киеве на асфальтирование дворов потратят 400 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, около 200 млн грн поступит из государственного бюджета и еще столько же из городского направят на восстановление и замену асфальтового покрытия, озеленение и освещение придомовых территорий, благоустройство дворов. Кроме того, дополнительное финансирование направят и на ремонт лестничных клеток и лифтов во всех районах города.

«До 9 мая мы завершаем ямочный ремонт дорожного покрытия в городе, к этой же дате планируем полностью завершить реконструкцию проспекта Миколы Бажана. Поэтому уже с начала мая можем сосредоточиться на приведении в порядок и асфальтировании придомовых территорий. К этой работе будут привлечены силы как коммунальных предприятий, так и подрядных организаций. Мы должны выполнить очень большой объем работ, поэтому это крайне ответственный и серьезный вопрос, который будет на моем постоянном контроле», – подчеркнул председатель КГГА Александр Попов во время совещания с заместителями и председателями районных госадминистраций.

Перечень дворов, где будут проводиться ремонтные работы, и график их выполнения формируют соответствующие службы КГГА. Прежде всего их составляют, учитывая обращения киевлян на телефон городского Call-центра, и по представлению районных госадминистраций.