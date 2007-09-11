Талибы взорвали барельеф Будды

На северо-западе Пакистана боевики движения "Талибан" повредили взрывом древний камень с вырезанными на нем изображениями Будды, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. Шрапнель задела основание камня, но сами изображения не пострадали.

Несмотря на напряженную обстановку в стране, город Малам Джабба в округе Сват, где расположен монумент, привлекает тысячи туристов ежегодно. В основном это жители буддийских стран, поскольку Малам Джабба известен буддийскими древностями.

Также в округе находится опорный пункт группы радикальных исламистов, связанных с афганскими талибами. Местный шеф полиции считает, что акция местных боевиков была скорее "символической", направленной на то, чтобы привести в замешательство власти Пакистана.

В 2001 году в Афганистане талибы устроили подобную, хотя и гораздо более масштабную, акцию. Тогда взрывами была полностью уничтожена 50-метровая статуя Будды в провинции Бамиан (Bamiyan) и многие другие буддийские памятники. Изображения были признаны антиисламскими. Кроме того, радикальный ислам запрещает фигуративное искусство.