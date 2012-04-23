Здание Центральной Рады закроется на капитальный ремонт

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, работы по реставрации будут проходить поэтапно. Так, в этом году восстановят фасады, сменят наружные инженерные сети, а также приведут в порядок внутренний двор, который станет учительским парком.

Здание, где сейчас размещен Киевский городской дом учителя, было построено в 1910-1912 годах для Педагогического музея, в 1917-1919 гг. здесь заседали Центральная Рада и Директория УНР, в 1936-1938 годах архитектор Алешин достроил его с трех сторон для музея Ленина, находившегося тут до 1982 г. Сооружение является памятником архитектуры, истории, культуры, исторической среды города национального значения.

На протяжении 100 лет эксплуатации внешние фасады, внутренняя отделка, сети, чугунное ограждение и парковая зона морально и технически устарели.

Необходимым ремонт внешнего ограждения и его гранитных опор, входной группы с благоустройством прилегающей территории. Особого внимания требуют кровля – стеклянный купол, а также модернизация технических сетей теплового пункта и электрощитовой. Кроме того, в рамках реставрации в Доме учителя внедрят энергосберегающие технологии, а также модернизируют конференц-зал.

Финансирование реставрационных работ будет осуществляться в соответствии с программой социально-экономического развития Киева на 2012 год. Заказчиком работ определенно КП «Дирекция реставрационно-восстановительных работ» КГГА.

Коммунальному комплексному внешкольному учебному заведению «Киевский городской дом учителя» будет оформлено право пользования земельным участком.