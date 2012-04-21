Убит главный бухгалтер информагентства

В Дербенте на юге Дагестана в пятницу вечером убит главный бухгалтер республиканского информационного агентства "Дагестан" Рамазан Новрузалиев.

Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах региона, сообщает Радио "Свобода".



Неизвестный выстрелил в Новрузалиева в банкетном зале. От полученного ранения главный бухгалтер умер в больнице. На месте работает следственная бригада.



РИА "Дагестан" - информационное агентство, учрежденное правительством республики.

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