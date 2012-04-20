Россия возобновила поставки сыров официально

Россия возобновила поставки сыров с трех украинских предприятий: ООО «Гадячсыр», АО «Пирятинский сырзавод» и ЧП КФ «Прометей» филиала «Менский»

«По результатам проверок трех молокоперерабатывающих предприятий Украины, а также разработанных мероприятий по устранению выявленных недостатков принято решение о возобновлении поставок сыров на российский рынок ООО «Гадячсыр», АО «Пирятинский сырзавод» и ЧП КФ «Прометей» филиала «Менский»», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время, отмечено в сообщении, планируется проведение инспектирования предприятия ПАО «Дубномолоко».