Россия возобновила поставки сыров официально
23:38, 20 апреля 2012Общество
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Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Россия возобновила поставки сыров с трех украинских предприятий: ООО «Гадячсыр», АО «Пирятинский сырзавод» и ЧП КФ «Прометей» филиала «Менский»
«По результатам проверок трех молокоперерабатывающих предприятий Украины, а также разработанных мероприятий по устранению выявленных недостатков принято решение о возобновлении поставок сыров на российский рынок ООО «Гадячсыр», АО «Пирятинский сырзавод» и ЧП КФ «Прометей» филиала «Менский»», - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время, отмечено в сообщении, планируется проведение инспектирования предприятия ПАО «Дубномолоко».
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