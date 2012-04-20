Владелец Rozetka.ua подумывает бежать из Украины

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Итого на сейчас: 24 предприятия и почти 3000 человек не работали вчера и вряд ли будут работать сегодня, основной сервер «хакеры» из налоговой физически сломали, сайт переехал, я еще нет. Но наверно это только дело времени», - сообщил Чечеткин.

Он также выразил удивление действия налоговой.

«В стране говорят о поддержке Интернет бизнеса и высокотехнологичных компаний, а с другой стороны в налоговой создается отдел по "борьбе" с новейшими технологиями. Видимо вчера была кульминация борьбы с кибер приступностью вновь созданного отдела: группа товарищей из более чем 10 человек приехала громить дата-центр Мирохост и искала сервера, на которых работает сайт www.rozetka.ua», - рассказал Чечеткин.

«В это же время 5 других "бригад" – заблокировали работу двух десятков других компаний которые «виноваты» лишь в том что продают свои товары через сайт www.rozetka.ua!», - отмечает предприниматель.

«На месте в каждой "бригаде" руководили сотрудники Главка налоговой милиции Украины. И они же комментируют действия налоговой милиции по ТВ. В частности говорят: вот если они заплатят 8 млн ДО СУДА!!! то мы не будем их садить…Я слабо разбираюсь в иерархии наших карательных органов – но какое отношение имеет ГЛАВК к вопросам района???», - удивляется владелец Розетки.

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Он также интересуется, «почему по акту написанному в июне 2011, который на момент возбуждения дела всё еще проходил апелляцию в ДПА Украины вдруг, 30 марта 2012, срочно возбуждают уголовное дело.

«Почему Главк присутствует на всех обысках в деле, которое ведет Печерский район? Почему следователь говорит, что у нас претензий нет - а сотрудник Главка говорит: НЕТ! Есть! И требует чего-то от следователя, не стесняясь окружающих??», - задается вопросом Чечеткин.