Rozetka.ua переехала на резервный сервер в Германии

«Владельцы также зарегистрировали домен в международной зоне .fm. Теперь украинские власти не имеют рычагов давления на компанию в интернете», - сообщает «КоммерсантЪ-Украина», ссылаясь на президента Интернет-ассоциации Украины Алесандра Ольшанского.

Поскольку проблемы с государством начали возникать у интернет-компаний все чаще, онлайн-ресурсы, по мнению Александра Ольшанского, будут переносить свои серверы за рубеж. В качестве примера самого громкого скандала, случившегося на этом рынке в нынешнем году, он привел изъятие серверов крупнейшего украинского файлообменника - ex.ua.

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За последнее время в неуплате налогов обвинялось сразу несколько крупных интернет-компаний, но ни одну из них платить пока не заставили, отмечает президент Ассоциации электронного бизнеса Юрий Чайка. "Сначала нужно доказать, что уклонение было. Конечно, сумма большая, но Rozetka не закроется, даже если дело дойдет до выплаты. Бизнес перспективный, и даже если компания не сможет выплатить штраф самостоятельно, инвестор найдется",— считает он. По оценкам маркетингового директора сети "Цитрус Дискаунт" Виктора Шолошенко, на долю ресурса приходится 30-40% рынка продажи техники в интернете. "Если товары на складах Rozetka будут заморожены, это может вызвать дефицит продукции",— предупреждает Шолошенко.

Как сообщалось ранее, руководители rozetka.ua — крупнейшего в Украине интернет-магазина по продаже электроники и бытовой техники — обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму 7,3 млн грн. Вчера налоговая милиция провела обыски в офисах компании и ее партнера — хостинг-провайдера Mirohost. Ресурс уже смог восстановить свою работу, переведя хостинг за рубеж и зарегистрировав новое доменное имя.