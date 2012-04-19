Rozetka.UA «закрыли» за уклонение от уплаты налогов на 8 млн грн

По этому поводу в отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело, - сообщают в налоговой милиции, пишет Watcher.

По оперативной информации, бизнесмены завозили товары из-за границы по заниженным ценам. Это позволяло получать сверхприбыли, которые переводились в «тень» через счета «фиктивных» фирм.

Как пишет Watcher, в результате этих сделок государственный бюджет терял миллионные суммы налогов, а за границу нелегально выводились валютные средства.

Сейчас в офисах предприятия проводятся следственно-оперативные действия.

В свою очередь "Украинская правда" сообщает, что в Едином государственном реестре судебных решений обнаружила ряд постановлений Окружного административного суда Киева и Киевского апелляционного административного суда.

Как следует из данных постановлений, ООО "Rozetka.UA" обжаловало действия Государственной налоговой инспекции в Печерском районе Киева, которая провела документальную невыездную проверку фирмы и составила акт от 16 мая 2011 о результатах такой проверки.

По мнению "Rozetka.UA", налоговая не имела оснований для проведения проверки.

В свою очередь представители ГНИ отмечали, что проверка была проведена в связи с непредоставлением объяснений и документальных подтверждений ООО "Rozetka.UA" на письменный запрос налоговой, а также акта о невозможности вручения сообщения и приказа о проведение проверки должностным лицам фирмы, в связи с их ненахождением по юридическому и фактическому адресу.

Суд первой инстанции отказал "Rozetka.UA". 6 февраля 2012 фирма проиграла и апелляцию.

Напомним, что сегодня магазин Rozetka.ua приостановил свою работу.

На официальной странице Rozetka.UA в Facebook сообщается, что сайт "работает в ограниченном режиме", и обработка заказов может занять больше времени, чем обычно.