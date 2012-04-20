США критикуют власти Украины за промедление

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дж.Теффт заявил сегодня во время лекции для студентов Киево-Могилянской академии на тему: "Установление верховенства права в Украине: построение модерного общества".

"В течение прошлого года мы работали с Комиссией по укреплению демократии и верховенства права под руководством депутата и бывшего министра юстиции Сергея Головатого над разработкой соответствующих изменений, которые были направлены в Администрацию Президента 20 декабря. Мы были обеспокоены тем, что в недавно провозглашенных приоритетах Администрации Президента в области реформы судоустройства никак не упоминаются эти предложения", - сказал Дж.Теффт.

В то же время, по его словам, США надеются, что Администрация Президента рассмотрит предложенные изменения как можно быстрее и внесет их в Верховную Раду.

"Этими поправками были бы внедрены очень важные улучшения судебных назначений и дисциплинарных процессов, а также помогли бы восстановить часть полномочий и инфраструктуру Верховного суда", - считает посол США.