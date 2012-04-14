Порошенко: Россия выполнила свои обязательства по сыру

Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Во вторник в ходе моего визита в Москву, где мы будем подводить итоги первой миссии, которая состоялась на этой неделе в соответствии с договоренностями», - сказал П.Порошенко.

Он также отметил, что Россия выполнила свои обязательства, и специалисты Роспотребнадзора провели на этой неделе инспектирование двух предприятий молочной промышленности Украины – Пирятинского и Менского сырзаводов.

При этом П.Порошенко не ответил на вопрос, когда будут разблокированы поставки украинского сыра в Россию, отметив, что «на 16 часов на вторник мы будем иметь встречу, о результатах которой будет объявлено на итоговой конференции».

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Справка УНИАН. 8 февраля Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны Российской Федерации будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

9 апреля главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что с 10 апреля специалисты Роспотребнадзора снова направятся в Украину для проверки предприятий, производящих сыр, в частности, «Пирятинского сырзавода» и ЧП КФ «Прометей».