На пункт макулатуры совершено разбойное нападение

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, 30 марта в Калининском районе Донецка неизвестный молодой человек совершил разбойное нападение на сотрудницу пункта приема макулатуры и покушение на убийство мужчины.

Нападение на женщину произошло около 11.40. Угрожая ножом, злоумышленник потребовал у нее деньги, однако его спугнули вошедшие посетители, которые погнались за напавшим.

46-летний прохожий догнал подозреваемого на баскетбольной площадке школы. Но злоумышленник ранил из огнестрельного оружия мужчину в грудь, после чего скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).