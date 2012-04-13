В новом УПК журналистов приравняли к священникам

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая статья УПК была поддержана 260 карточками из 282 зарегистрированных в сессионном зале.

Эта статья предусматривает, что при проведении негласных следственных (розыскных) действий следователь имеет право использовать информацию, полученную в результате конфиденциального сотрудничества с другими лицами, или привлекать этих лиц к проведению негласных следственных (розыскных) действий в случаях, предусмотренных этим кодексом.

При этом запрещается привлекать к конфиденциальному сотрудничеству во время проведения негласных следственных действий адвокатов, нотариусов, медицинских работников, священнослужителей, журналистов, если такое сотрудничество будет связано с раскрытием конфиденциальной информации профессионального характера.

По состоянию на 00.20 пятницы, 13 апреля, парламент принял 300 из 614 статей, которые содержатся в проекте УПК.

В сессионном зале были слышны предложения народных депутатов объявить перерыв до утра 13 апреля.

«Уважаемые коллеги! Для того чтобы вы были дома в субботу и воскресенье, давайте поработаем сегодня», - призвал в ответ председатель ВР Владимир Литвин.