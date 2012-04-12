Тюремщики не нашли нарушений, показанных в фильме ТВі о жизни в СИЗО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Александр Лисицков.

«На сегодняшний момент управлением Государственной пенитенциарной службы в Киевской области проведено служебное расследование, есть заключения. Все они направлены в прокуратуру. Идет проверка, в том числе фактов, изложенных в интернете, телевидении, прессе. На сегодняшний день 90% фактов, которые были изложены, они не подтвердились… Предоставления услуг или за деньги мобильных телефонов, этих фактов нет, не установлено», - сказал А.Лисицков.

В то же время, он отметил, что в Киевском следственном изоляторе, который построен более 150 лет назад, действительно есть проблемы, в частности с канализацией и коммуникациями водоснабжения.

При этом А.Лисицков заверил, что вода в СИЗО «нормальна, и есть соответствующие экспертные подтверждения».

Как сообщал УНИАН, недавно на телеканале ТВі вышел сюжет журналиста Константина Усова, в котором показан быт заключенных Лукьяновского СИЗО и злоупотребления надзирателей и других служащих заведения.

В начале своего сюжета автор отметил: «Поскольку именно Киевский СИЗО держит в информационном пространстве первое место по количеству сообщений о зверствах, истязаниях, о нечеловеческих условиях содержания и странных смертях в тюремных камерах, поскольку именно туда власть Януковича направляет своих врагов, полгода тому назад мы поставили перед собой сверхзадачу - найти способ показать людям настоящую Лукьяновку. Настоящую, а не ту, которую демонстрируют избранным СМИ».

Для этого журналисты ТВі сумели выстроить внутри тюрьмы собственную «агентурную сеть». Для того чтобы через максимально короткое время иметь своих людей в каждом корпусе, на каждом этаже СИЗО. «Каждому из агентов мы передавали мобильные телефоны, оснащенные видеокамерами. И кусочками, по 10-15 секунд, на протяжении шести месяцев - заключенные посылали нам отрывки своей жизни», - сказал К.Усов.

9 апреля Президент Украины Виктор Янукович предложил генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке организовать проверку в Киевском следственном изоляторе.