Одесская милиция купила 53 джипа за деньги неизвестных спонсоров (фото)

13:24, 12 апреля 2012
Общество
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Одесские правоохранители закупили 53 джипа средней стоимостью 127-130 тыс. грн - деньги на машины выделили неизвестные им спонсоры.

 

Одесская милиция получит 53 внедорожника «Рено Дастер» для охраны общественного порядка. Об этом, как сообщает ZN.UA, рассказал начальник областного управления милиции Сергей Резников.

 «Мы выбрали самую дешевую модель, она стоит около 127 - 130 тысяч гривен. Со всеми скидками, которые предоставил дилер», - сообщил он.

«Деньги нам перечисляет областная администрация, которая нашла спонсоров. Когда мы узнаем их имена, то обязательно публично поблагодарим», - заявил глава облУВД.

Патрулирование одесских улиц на новых авто правоохранители планируют начать с 1 июля нынешнего года.

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