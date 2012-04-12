Одесская милиция купила 53 джипа за деньги неизвестных спонсоров (фото)
13:24, 12 апреля 2012Общество
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Одесские правоохранители закупили 53 джипа средней стоимостью 127-130 тыс. грн - деньги на машины выделили неизвестные им спонсоры.
|Дилер предоставил милиции скидки на «Рено Дастер». Фото с сайта "Зеркала недели"
«Мы выбрали самую дешевую модель, она стоит около 127 - 130 тысяч гривен. Со всеми скидками, которые предоставил дилер», - сообщил он.
«Деньги нам перечисляет областная администрация, которая нашла спонсоров. Когда мы узнаем их имена, то обязательно публично поблагодарим», - заявил глава облУВД.
Патрулирование одесских улиц на новых авто правоохранители планируют начать с 1 июля нынешнего года.
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