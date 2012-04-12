Одесская милиция купила 53 джипа за деньги неизвестных спонсоров (фото)

Одесская милиция получит 53 внедорожника «Рено Дастер» для охраны общественного порядка. Об этом, как сообщает ZN.UA , рассказал начальник областного управления милиции Сергей Резников.

«Мы выбрали самую дешевую модель, она стоит около 127 - 130 тысяч гривен. Со всеми скидками, которые предоставил дилер», - сообщил он.

«Деньги нам перечисляет областная администрация, которая нашла спонсоров. Когда мы узнаем их имена, то обязательно публично поблагодарим», - заявил глава облУВД.

Патрулирование одесских улиц на новых авто правоохранители планируют начать с 1 июля нынешнего года.