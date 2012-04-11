Каждый четвертый украинец не доживает до 60 лет, каждый десятый до 35

В 2011 году население нашей страны сократилось на 162 тыс. человек, а всего за годы независимости нас стало меньше на 6 миллионов, пишет ТСН.ua.

На 1 января 2012 года численность населения Украины составило 45,6 млн человек. Согласно данным Госкомстата, в то время как уровень рождаемости в нашей стране составляет 11 человек на 1000, уровень смертности достигает 14,5 (для сравнения, показатель смертности в странах ЕС составляет 6,7 на тысячу населения). Причем, это обобщенные данные.

В отдельных регионах Украины темпы смертности почти такие же, какие были в годы Голодомора. Так, например, в сильно пострадавшей от голода Днепропетровской области смертность в 1932 году составила 17,0 на тысячу человек (за 1931 г - 13,9), в 2011 году, по данным Госкомстата Украины, смертность в этом регионе составила почти 16 случаев на тысячи человек. "По показателям смертности взрослого населения Украины сейчас находится на уровне слаборазвитых стран третьего мира, в частности Гвинеи и Конго", - сказала первый заместитель главы Администрации президента Ирина Акимова.

Действительно, по продолжительности жизни нас опередили не только страны ЕС, но и Сингапур, Гонконг, Сектор Газа и почти все бывшие республики СССР. В рейтинге, составленном на основе статистических данных Центрального разведывательного управления США, Украине отведено лишь 14-е место. По данным комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, украинцы живут на 10 лет меньше, чем жители Европейского Союза и многих стран СНГ. В частности, Украина занимает 150-е место среди 223-х стран мира по показателю средней продолжительности жизни. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляет 69 лет, в странах ЕС - 74 года, а в странах СНГ: в Грузии - 76,7, в Молдове - 70,8, в Белоруссии - 70,63, Узбекистане - 71,9 и т.д. При этом средняя ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине составляет 59,2 года, а в странах Евросоюза - 67 лет.

По данным Госстата, каждый десятый украинец не доживает до 35 лет, а каждый четвертый не доживает до 60 лет. "Смертность мужчин трудоспособного возраста превышает аналогичный показатель даже в странах, в которых валовой национальный продукт в 4-6 раз ниже, чем в нашей стране", - говорит глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

Такую ситуацию с мужской смертностью эксперты объясняют несколькими факторами. Первый и основной - мужчины занимаются более опасными и стрессовыми видами работ (шахтеры, милиционеры, пожарные, монтажники и т.д.). Второй и важный фактор - мужчины чаще женщин употребляют спиртные напитки и курят. Кстати, ежегодно 100 тыс. украинцев умирают от курения, из них около 10% - пассивные курильщики. Причем, это только официальные данные. В большинстве случаев, причиной смерти указывается конкретное заболевание (инфаркт, инсульт, онкозаболевание). "По статистике, 80% людей, заболевших раком легких, курят. Однако, многие курильщики просто не доживают до собственного рака легких, поскольку умирают раньше от болезней, которые спровоцировало курение. Например, от сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит Александр Заика, врач харьковской скорой помощи.

Кроме приобретения хронических заболеваний от злоупотребления алкоголем (также в конечном итоге сокращает жизнь) украинцы занимают одно из лидирующих мест в СНГ по отравлениям спиртными напитками. Так, например, в Украине в 2009 году на каждые 100 000 человек пришлось 23,4 смертей мужчин. Больше было только в Беларуси и России (44 и 25 соответственно). По мнению медиков, сокращает продолжительность жизни и неумение мужчин противостоять стрессу. "Украинцы воспитаны в постсоветских традициях: мужчинам общество запрещает плакать и жаловаться. А ведь именно это позволяет выплеснуть эмоции, снять стресс. Как правило, сильная половина переживает все внутри себя, а значит их организмы быстрее "изнашиваются", - говорит психолог Елена Долгая.

Настораживает экспертов и ситуация с детской смертностью. По данным Минздрава, в перинатальном периоде (период с 22-й недели беременности до 168 часов после рождения) в Украине в прошлом году умерли 5111 детей, а в возрасте до года в нашей стране умирает каждый сотый родившийся. По словам Татьяны Бахтеевой, уровень детской смертности в 2,5 раза превышает европейские показатели. Однако, если смотреть на статистические показатели, то можно резюмировать, что за последние двадцать лет количество детских смертей (от 1 года до 5 лет) в Украине снизилось почти на 10%. Впрочем, возможно, это связано с падением рождаемости в нашей стране (сейчас на 10 женщин в Украине приходится 15 детей). Однако, повод для опасений есть - за двадцать лет в Украине увеличились случаи детской смерти от заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем, врожденных нарушений развития системы кровообращения, инфекционных заболеваний и болезней нервной системы.

Впечатляют и цифры онкозаболеваний среди новорожденных: из-за новообразований только в прошлом году умерли 27 малышей. Для сравнения: от болезней органов пищеварения умерли 24 ребенка, от заболеваний, обусловленных ВИЧ, - 16, от туберкулеза - 2. Болезни века Во многом причина такой ситуации - плохая система здравоохранения. Кстати, в Украине один из самых высоких в мире показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний: 64% в структуре общей смертности - это около 500 000 человек в год. "В нашей стране 14 млн человек находятся на медицинском учете в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, около миллиона - онкологические больные, еще миллион - болеют сахарным диабетом, ВИЧ-инфицированных в стране больше, чем в других странах СНГ и Европы", - говорит Бахтеева.

О неэффективности отечественной системы здравоохранения свидетельствуют и простые цифры: в частности в Украине количества койко-мест вдвое больше, чем в странах Европы, но продолжительность жизни на 10 лет меньше. "У нас сейчас на одну больничную койку, то есть на одного больного выделяется 83 копейки в сутки. Можем требовать мы от хорошего медика, чтобы за эту сумму он предложил больному качественную медицинскую помощь?", - рассуждает Ирина Акимова. Плохое состояние медотрасли подтверждают и обычные украинцы. Так, данные опроса международного исследовательского агентства IFAK, проведенного в Украине весной 2011 года, говорят о том, что большинство опрошенных (68%) в целом не удовлетворены существующим уровнем государственного медицинского обслуживания.

По результатам исследования Института Горшенина, лишь 40% респондентов, заболев, обращаются в государственные поликлиники, 30% - предпочитают лечиться самостоятельно, 2,5% обращаются к народным целителям, а 5,3% пускают все на самотек. Но есть и другие факторы, которые возвели нашу страну в ранг лидеров по количеству смертей. Например, низкий уровень жизни: украинцы экономят на лекарствах, продуктах питания, отдыхе и спорте. Среди причин эксперты называют и полное отсутствие в Украине пропаганды культа здорового образа жизни.

"Реклама табака и спиртных напитков превышает разумные границы. Более того, пиво в Украине рекламируют известные футболисты, для многих ребят они - кумиры, на которых они хотят быть похожими во всем. А вот социальной рекламы, которая бы рассказывала украинцам о пользе спорта (к слову, регулярные физические нагрузки продлевают жизнь на 20 лет), здорового образа жизни, о том, как бороться со стрессом, в Украине почти не существует", - объясняет Елена Долгая.

От чего умирают украинцы:

440 352 человек - болезни системы кровообращения

88889 - новообразования (в основном онкология)

25241 - болезни органов пищеварения

17774 - болезни органов дыхания

8952 - самоубийства

6972 - туберкулез

6121 - болезни нервной системы

5791 - ДТП

5561 - болезни, обусловленные ВИЧ

3882 - случайные отравления алкоголем

2943 - болезни мочеполовой системы

2597 - утопление

2070 - случайные отравления

1759 - пожары

* По данным Госкомстата, по итогам 2011 года