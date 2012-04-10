Назначен новый начальник Киевского СИЗО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы, соответствующий приказ подписал председатель ГПтСУ Украины генерал-лейтенант внутренней службы Александр Лисицков.

До этого П.Голубовский исполнял обязанности начальника отдела деятельности следственных изоляторов аппарата ГПтСУ Украины.

Как сообщалось, Евгений Домбровский, который до этого был и.о. начальника Киевского СИЗО, временно отстранен от исполнения должностных обязанностей в связи с проведением проверки после выхода фильма «Лукьяновка. Тюрьма №1».

По данным прокурора Киева Анатолия Мельника, эта проверка продлится до 13 апреля, и по ее результатам столичная прокуратура будет определяться, возбуждать ли уголовное дело.

«После выхода в эфир 2 апреля передачи на ТВі (в которой рассказывалось об условиях содержания арестованных в СИЗО и злоупотреблении персонала – УНИАН) по поручению генерального прокурора сразу прокуратура города Киева начала проверку по всем фактам, которые там изложены. По моему указанию руководству пенитенциарной службы в Киеве и Киевской области сегодня отстранен руководитель СИЗО от исполнения служебных обязанностей на период проверки», - сказал А.Мельник.