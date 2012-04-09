Глава меджлиса просит Януковича помочь православному собору

Как сообщает пресс-служба Меджлиса крымскотатарского народа, инициатором такого обращения к Президенту стал глава Меджлиса, член комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Мустафа Джемилев.

Симферопольский городской совет в начале года отказался дать землю под строительство собора «Храм Христа Спасителя» по улице Киевской недалеко от украинской гимназии.

«Этот храм, по планам, должен был стать духовным центром украинской общественности в Крыму, - говорится в письме. - Были потрачены значительные средства, пожертвованные гражданами со всей Украины на изготовление технично-проектной документации, проекта собора».

Комитет Верховной Рады просит В.Януковича поручить его постоянному представителю в Крыму создать Совет церквей, который исполнял бы функции консультативного органа во избежание межконфессиональных противостояний в регионе.

«Инициирование Мустафой Джемилевым обращения в адрес главы государства является для нас огромной моральной поддержкой. Наша церковь также обращались к Президенту Януковичу. Надеюсь, что в скором времени эта проблема будет благополучно решена», - сказал архиепископ Крымский и Симферопольский УПЦ КП Климент.