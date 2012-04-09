В Тернополе воспроизвели вход Христа в Иерусалим
01:53, 09 апреля 2012Общество
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В Тернополе состоялось театрализованное представление, во время которого воспроизвели въезд Иисуса Христа в Иерусалим.
В Тернополе воспроизвели вход Христа в Иерусалим, фото 0352.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, в постановке приняли участие более 200 человек.
Молодые люди в старинной одежде воспроизвели все события Вербного воскресенья. Они прошли по центральным улицам города от храма Успения Пресвятой Богородицы до Собора непорочного зачатия Пресвятой Богородицы. Часть пути 12 апостолов и Иисуса, который ехал на осле, дети из марийских дружин устилали лепестками роз.
После прихода процессии до Собору непорочного зачатия Пресвятой Богородицы в церкви прошла служба, которую возглавил митрополит Тернопольско-Зборовской митрополии Украинской греко-католической церкви Василий Сименюк.
После богослужения состоялось освящение веток вербы.
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