Управление тюрем расскажет, что на самом деле было в скандальной колонии

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела по связям со СМИ, общественностью и международного сотрудничества Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, сюжет о действиях руководящего состава учреждения по отношению к заключенным был построен на комментариях оперуполномоченного Калиновской ИК.

"Принимая во внимание факты, изложенные в сюжете, Государственная пенитенциарная служба Украины сообщает, что обнародованная таким образом информация не отвечает действительности", - подчеркивается в сообщении.

Как отметили в ГПтСУ, оперуполномоченный Калиновской колонии, который стал главным "героем" сюжета, в течение последнего времени характеризовал себя на службе с негативной стороны. «Поддерживал неслужебные связи с осужденными, о чем неоднократно предупреждался руководством. Однако выводов для себя не сделал, на меры воспитательного характера не реагировал и его дисциплинарное поведение ухудшалось», - говорится в сообщении.

Руководством учреждения было принято решение об увольнении этого сотрудника. Однако узнав о таком намерении, он "ушел на больничный" и находится там в течение длительного времени, отметили в пенитенциарной службе.

«Скрыв эти факты от журналистов телеканала "1+1", сотрудник учреждения, зная, что "скандальная тема" может заинтересовать СМИ, предоставил выгодную ему информацию, пытаясь привлечь внимание общества к своей особе и рассчитывая таким образом повернуть ситуацию в свою пользу», - подчеркивается в сообщении.

Для предотвращения распространения в СМИ и среди общественности неправдивой информации о "фактах", изложенных в сюжете, руководством Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Донецкой области будет проведена пресс-конференция, где будут предоставлены обоснованные разъяснение по данному вопросу.

Мероприятие состоится в помещении Управления ГПтС Украины в Донецкой области 6 апреля в 11.00. Аккредитация представителей СМИ проводится по телефону 099-489-91-69.