Коломыйский суд на неопределенное время остановил дело об избиении журналиста

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам пострадавший, рассмотрение дела по существу не состоялось, хотя оба осужденные после отказа принимать участие в судебных заседаниях приехали на рассмотрение. В суде им уже назначены адвокаты-защитники.

Судья-докладчик по делу Богдана Беркещук сообщила, что Верховный Суд оставил без удовлетворения заявление одного из подсудимых Валерия Карватюка, чтобы дело из-за местной фальсификации слушали вне границ Коломыи, в частности в Дарницком суде г. Киева, поскольку на его территории проживают свидетели, которые могут подтвердить, что в день нападения другой подсудимый Виталий Калюжный безвыездно работал в Киеве на частных стройках.

По убеждению избитого журналиста, опять, уже на третьем году после жестокого нападения на него, неизвестные режиссеры начали очередной раздел «триллера». По словам В.Демьянива, представитель государственного обвинения из коломыйской прокуратуры Богдан Лейбюк внес ходатайство, чтобы направить В.Калюжного на медицинскую экспертизу и установить его вменяемость, поскольку он, мол, с 1985 года на учете в психоневрологическом кабинете Коломыйской центральной райбольницы. «Никакой роли она теперь не сыграет», – заявил подсудимый на суде.

«Вопрос относительно немотивированного промедления и предвзятости, которого уже за более чем два года рассмотрения Фемидой покушения на мою жизнь хотелось бы полностью избежать, нашел новый поворот, – заметил В.Демьянив. – Сначала невиновных посадили, а теперь, так выходит, ищут правдоподобные зацепки. Это еще раз свидетельствует о бездарности досудебного и судебного следствия. Разве это не было известно на первом рассмотрении? Но В.Калюжный неоднократно напоминал о своей забывчивости, мол, окончил школу-интернат для недееспособных, и состоит на психоневрологическом учете».

После двухчасового пребывания в совещательной комнате судья Б.Беркещук вынесла постановление об удовлетворении прокурорского ходатайства и назначении В.Калюжному амбулаторной судебно-психоневрологической экспертизы. Ее проведут в специализированном заведении Ивано-Франковска, чтобы аж теперь узнать, может ли подсудимый полностью осознавать свои действия и управлять ими. Из-за этого рассмотрение дела приостановлено на неопределенное время.

«Все будто подается под соусом обеспечить объективное и всестороннее рассмотрение, да не с той стороны – считает пострадавший. – 23 марта было заявление Комитета защиты украинских журналистов, который настаивал на выделении уголовного дела в отдельное производство и направлении его на дополнительное досудебное расследование не в милицию, а по подследственности - в прокуратуру. Потому что считаю необходимым использовать доказательство, которое не исследовалось в досудебном и судебном следствии, в соответствии со ст. 171 «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов» Уголовного кодекса Украины, а также расследовать преступление, совершенное служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона «О государственной службе».

Справка УНИАН. 23 марта 2010 г. в городе Коломыя Ивано-Франковской области было совершено покушение на жизнь главного редактора газеты «Коломийський вісник» В.Демьянива. В результате избиения пострадавший получил перелом костей черепа и левой ноги, а также другие повреждения, что привело к инвалидности.

19 апреля 2011 года Коломыйский горрайонный суд приговорил участников избиения В.Демьянива к 4 и 7,5 года лишения свободы.

В.Демьянив в своей апелляции в Апелляционный суд Ивано-Франковской области отмечал, что «дело рассмотрено судом поверхностно, односторонне, с грубыми нарушениями действующего законодательства Украины, все искажено и не соответствует фактическим обстоятельствам данного дела. Суд намеренно, чтобы скрыть недостатки досудебного следствия, принял во внимание только те сомнительные доказательства, которые были выгодны досудебному следствию и суду».

По убеждению редактора газеты, «осужденные лица не совершали против него преступных действий, они безосновательно привлечены к ответственности, их вина не доказана ни досудебным, ни судебным следствием».

10 октября 2011 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области начал рассмотрение апелляции В.Демьянива на решение горрайсуда по делу о его избиении. Пострадавший просил суд направить дело на дорасследование в милицию.

Апелляционный суд Ивано-Франковской области по делу об избиении редактора газеты «Коломийський вісник» В.Демьянива 18 ноября 2011 года удовлетворил апелляцию пострадавшего частично.

Апелляционный суд также решил «приговор Коломыйского горрайсуда от 19 апреля 2011 года в части осуждения Валерия Калюжного и Виталия Карватюка по ст.ст. 296 ч.2, 121 ч. 2 Уголовного кодекса Украины и в части осуждения Калюжного В. по ст.342 ч.2 УК Украины отменить, а дело в этой части направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд с другим составом суда. В остальном приговор суда оставить без изменений».

14 декабря 2011 года Коломыйский горрайсуд начал повторное рассмотрение дела, выполняя постановление Апелляционного суда Ивано-Франковской области.

По словам В.Демьянива, ход повторного рассмотрения дела в суде свидетельствуют о «немотивированном промедлении (назначалось уже 7 слушаний) и предвзятости, чего хотелось бы после двух лет правоохранительных манипуляций избежать».